Mondodidonna madrina del concerto "Da Venezia a Roma" per la festa della donna

In occasione della Festa della donna 2022, fra le varie iniziative promosse dalle Consulta Comunale Femminile di Mondovì, l’Associazione MONDODIDONNA è stata la madrina del Concerto "DA VENEZIA A ROMA”, la prima esecuzione musicale della programmazione MondovìMusica proposta dall’Academia Montis Regalis, con l’esibizione de l’Ensemble Ideabarocca e Mauro Borgioni.

Mondodidonna, in linea con le proprie finalità statutarie, mette in campo un’altra iniziativa a supporto della crescita personale e culturale della componente femminile della comunità monregalese.

Si ringrazia la Consulta Comunale Femminile, tutte le Associazioni femminili e gli Assessori Luca Robaldo ed Erika Chiecchio per la partecipazione nonché l’Academia Montis Regalis e il Direttore Maurizio Fornero per l’ospitalità. Ringraziamo tutti i volontari ed in particolare, per il servizio fotografico, Davide Gonella.