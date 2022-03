Non solo la mimosa per l’8 marzo, ma anche un libro in cui si celebra la forza delle donne

Sono protagoniste di libri, poesie e opere d’arte. Stiamo parlando delle donne, da sempre simbolo di forza e grazia. A più di un secolo dalla prima celebrazione dell’8 marzo, era il 1909, questa festa è sempre più attuale e merita di essere ricordata nel migliore dei modi.

Perché non abbinare alla tradizionale mimosa un bel libro? Perché la Festa della donna non sia solo l’8 marzo, ma un continuo essere noi stesse. Quello che abbiamo sempre sognato e continuiamo a sognare di essere. “Becoming”, come titola Michelle Obama. Semplice e diretta come il titolo che ha scelto. La biografia (Garzanti) della donna che per molti potrebbe diventare la prima “presidentessa” se solo si candidasse (ma lei giura che non lo farà mai). Michelle si racconta con pudore, svelando anche qualche dettaglio intimo importante.

Era una bambina, cresciuta in una semplice famiglia nei pressi di un quartiere a South Shore a Chicago. Viveva con la madre, il padre e il fratello in un piccolo appartamento. Impara presto a suonare il piano e ad addentrarsi nel mondo della musica per merito di una zia molto esigente. Grazie ai sacrifici dei genitori riesce ad avere una buona educazione e dimostra un carattere forte quando sceglie l’Università e gli studi di avvocato presso la facoltà di legge a Princenton. Possiede uno spiccato senso di giustizia e la voglia sempre crescente di apprendere dalle donne forti che le si presentano come guide, sia negli studi che poi nel lavoro.

All’età di 25 anni inizia una carriera come mentoring presso uno studio legale affermato di Chicago ed è proprio in questi esordi che incontra l’uomo della sua vita. Un uomo diverso dagli altri, definito bizzarro per il nome che porta. Barack Obama. È un ragazzo giovane, pieno di talento e molto bravo ad affermare le sue idee. Ama la solitudine che spesso lo porta a isolarsi e a mettere ordine nei suoi pensieri. Michelle scoprirà piano piano che la vita con lui non sarà semplice, ma la porterà a conoscere se stessa e a farle trovare quello che cerca.

Entrambi poi sentono che il destino ha molto da offrirgli e, soprattutto, che stando insieme possono cambiare il mondo, renderlo un posto migliore dove poter vivere. Da grande Michelle seguirà Obama nelle sue candidature politiche. E nel 2008 ecco il balzo con la scalata alla Casa Bianca, senza mai dimenticare l’importanza della famiglia e dell’educazione delle loro figlie.