Palloncini gialli e messaggi contro la guerra a Garessio per la Giornata della donna

Per l'8 marzo un messaggio di speranza per tutte le donne che stanno fronteggiando il dramma della guerra.

Questo l'invito dell'associazione Ardena di Garessio che, per celebrare la Giornata internazionale della donna, ha decorato con palloncini gialli e foto storiche del lavoro delle donne di Osvaldo Perfetti il dehor dell'"ex Bar Curini".

"L'8 marzo è la data che festeggia la donna in tutte le sue caratteristiche, in tutti i suoi modi di essere e di fare." - spiegano da Ardena - "Quest'anno in modo particolare vogliamo che questa giornata e tutte le altre a venire siano per noi un momento di grande presenza e solidarietà a tutte le donne che stanno vivendo il momento drammatico della guerra, sia le donne dell' Ucraina così vicina a noi, ma anche le donne di territori più lontani impegnati in eventi bellici".