Partite già due spedizioni in aiuto all'Ucraina da "L'Aquilone" e "Casa do Menor"

I volontari dell'associazione L'Aquilone Onlus di Farigliano e di Casa do Menor hanno unito le forze e, negli scorsi giorni, hanno raccolto davvero tantissimo materiale da consegnare nelle zone colpite dalla guerra.

Il primo tir è arrivato ieri, in Romania, presso la sede delle Suore Missionarie della Passione, ma oggi è partita anche una seconda spedizione, composta da quattro furgoni che, al momento, ha raggiunto Budapest, dove i volontari, non potendo proseguire di notte, faranno una sosta.

Domani materiali, viveri, vestiario, beni di prima necessità saranno consegnati in una zona dell'Ungheria al confine con l'Ucraina, dove un uomo ha messo a disposizione il suo "ranch" per accogliere le persone in fuga. La spedizione è diretta qui perché in quest'area iniziano a scarseggiare le risorse.