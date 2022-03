Piozzo a sostegno delle donne e della popolazione Ucraina

Oggi per la Festa Internazionale della Donna il comune di Piozzo si è colorato di giallo.

In centro paese, vicino alla "grande scarpa" contro la violenza, la signora Anna Tognella, con l'aiuto della signora Marina, ha vestito un manichino a tema e ha posto un cartello con una poesia di Alda Merini.

Sorridi donna

sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.

Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori

sorridi comunque.

Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino

faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà

un bacio di mamma,

un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti.

Nel pomeriggio, alla presenza del sindaco, Antonio Acconciaioco, sono stati consegnati omaggi floreali alle donne.

Piozzo però, in questi giorni, ha voluto anche condannare la guerra, addobbando il paese e la "big bench" con le bandiere della pace.

"Queste iniziative hanno l'obiettivo di infondere speranza alle persone, nonostante il difficile periodo che stiamo affrontando, segnato prima dal covid e ora dallo scoppio della guerra in Ucraina" - spiega il sindaco - "In questi giorni abbiamo donato alcuni materiali all'associazione L'Aquilone che ha organizzato le spedizioni nelle zone colpite dal conflitto. Anche se con piccoli gesti, vogliamo fare la nostra parte, noi ci siamo!".