Polizia di Stato e associazioni della Rete antiviolenza presenti a Cuneo per dire NO alla violenza di genere

Un gazebo della Polizia di Stato, con la presenza di volontarie delle associazioni della Rete antiviolenza di Cuneo, da Mai + sole a Telefono Donna, sarà presente oggi nella piazzetta del Municipio.

L'iniziativa si lega alla "Giornata Internazionale della donna", che si celebra oggi 8 marzo, e che da anni la Polizia porta avanti sotto lo slogan "Questo non è amore".

Una presenza che vuole dare un segnale alle donne, con la diffusione di materiale informativo su quali sono gli strumenti per denunciare e per uscire dalla spirale di violenza.

In Granda esiste una rete strutturata, costituita nel 2008, che coinvolge attori sociali pubblici e privati coinvolti nella lotta contro la violenza sulle donne. Il fenomeno della violenza di genere è trasversale, coinvolge tutte le fasce economiche e sociali e riguarda donne di ogni origine e provenienza.

Grazie alla Rete, sono sempre di più le donne che trovano il coraggio di denunciare e di chiedere aiuto, soprattutto quando ci sono anche dei minori coinvolti. E sono sempre di più anche gli strumenti normativi, non ultimo il Codice Rosso, una legge del 2019 che prevede l'introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori, come avviene nei pronto soccorso per i pazienti che necessitano di un intervento immediato.