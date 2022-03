"Quattro ore di autostrada da Genova al monregalese: un'Odissea che disincentiva i turisti"

Quattro ore mezzo è il tempo che impiegano i nostri cari turisti per arrivare alle stazioni sciistiche monregalesi.

A fronte di un pedaggio di 7,8 euro, gli avventori della Genova-Savona nei week-end affrontano una vera e propria Odissea, una traversata di ore per raggiungere la Granda.

Ormai è dal crollo del ponte Morandi che per raggiungere il casello di Mondovì i nostri turisti partono per una crociata e lo stesso avviene per tornare alle proprie case.