Rinnovato il direttivo dell'Acli di San Chiaffredo di Busca

Dopo un periodo di chiusura forzata, prima per il covid poi in attesa di rinnovo del direttivo, il prossimo 19 marzo alle ore 14.30 riapre il Circolo Acli “Amicizia” di San Chiaffredo di Busca, punto di incontro e socialità per tutta la zona.

Il nuovo direttivo vede ancora una volta presidente Romano Calandri, affiancato dalla vicepresidente Gemma Tallone, il segretario Bruno Ammassari e i consiglieri Gianni Dutto, Sergio Biamonte, Lollo Calogero e Daniel Giorgis.

Il circolo è davvero uno dei punti di socialità più importanti della frazione buschese, con i suoi campi da bocce e la possibilità, per i più piccoli, di utilizzare i giochi presenti sull’area. All’interno C’è anche una grande sala, e il servizio bar e ristoro.

“Stiamo cercando un nuovo gestore per il locale mescita del circolo - dicono i dirigenti -, il circolo ACLI ha in proprietà le attrezzature ma, per ovvie ragioni, non ci sentiamo di gestire il servizio di somministrazione ai soci. Ci piacerebbe un gestore capace di creare un clima di amicizia e comunità, che rispecchi la storia del circolo e la motivazione per cui questo c’è. Inoltre, se fosse una persona giovane, avrebbe diritto a delle agevolazioni, oltre alla possibilità, in caso di nuova partita Iva, di aderire al regime forfettario. Il circolo è frequentato, la voglia di fare l’abbiamo… speriamo davvero di trovare qualcuno che possa occuparsene, offrendo questo servizio”.

Il circolo dovrebbe osservare un orario invernale che preveda almeno l’apertura al pomeriggio dalle 14 alle 18 (l’ex gestore apriva anche al mattino dalle 8 alle 12) e uno estivo con l’apertura serale, in modo tale da poter offrire il servizio a chi partecipa alle partite di bocce.

Chi fosse interessato alla gestione può chiamare il presidente Calandri al numero 3462146630. C’è la possibilità di visionare i locali e le attrezzature.

Il circolo aprirà il 19 marzo, per il tesseramento ACLI, che dà la possibilità di diventare soci del circolo e di usufruire anche dei servizi associativi, tra cui il patronato e il Caf, sconti e convenzioni.