“Sicurezza Partecipata”, protocollo d’intesa tra Confcommercio e Ministero dell’Interno per l’attuazione di misure a protezione delle aziende

Lavorare con più serenità, tutelati da accorgimenti capaci di ridurre il rischio di furti/rapine o di subdoli ma altrettanto dannosi cyber-attacchi.

“L’obiettivo – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – è da tempo al centro dell’attenzione della nostra organizzazione, degli operatori commerciali, dei fornitori di servizi e da tutti coloro che, per le caratteristiche della propria attività, sono esposti ai pericoli con i quali il mondo d’oggi è chiamato a confrontarsi; venne posto in essere dal Protocollo d’intesa a suo tempo firmato da Confcommercio con il Ministero dell’Interno per la diffusione sull’intero territorio nazionale del progetto “Sicurezza Partecipata”, iniziativa finalizzata ad aumentare il livello di sicurezza negli esercizi commerciali attraverso l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza e allarme collegati con le centrali operative di Polizia e Carabinieri”.

Si tratta di una misura di prevenzione e controllo utile a dare maggiore sicurezza agli esercenti, al territorio ed in generale a tutti coloro che operano nei settori economici.

“Si tratta di un tema importante e delicato del quale ne parleremo – precisa Chiapella – durante il convegno organizzato per giovedì 17 marzo 2022, alle ore 21,00, presso la Sala polivalente di Confcommercio in Via Amedeo Avogadro 32, insieme a Sua Eccellenza il Prefetto, il Signor Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed alle categorie interessate delle gioiellerie di Federpreziosi, i gestori di stazioni di servizio e distributori di carburante di Figisc, i negozi di abbigliamento e calzature di Federazione Moda Italia ed i titolari di farmacie di Federfarma”. Al confronto sarà presente la società Securshop, di cui Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo si avvale per la fornitura degli apparati e dei servizi per la videosorveglianza/videoallarme, con capillarità territoriale a livello nazionale e di disporre di moderni sistemi tecnologici idonei a rispondere alle finalità del Protocollo di cui sopra e conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato.

Le imprese interessate, in particolare farmacie, gioiellerie, stazioni di servizio e distributori di carburante sono invitate a partecipare. L'accesso sarà consentito solamente su presentazione del Green Pass; si prega gentilmente di confermare la partecipazione all’indirizzo cuneo@confcommercio.it entro lunedì 14 marzo 2022.