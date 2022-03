Parità di genere, siglato protocollo di intesa tra i distretti Lions-Leo e la Regione Piemonte

Superare gli stereotipi di genere, non solo a parole, ma con gesti concreti. E' stato sottoscritto, lo scorso 2 marzo, a palazzo Lascaris, un importante protocollo di intesa sulla Parità di Genere tra i rappresentanti dei distretti Lions-Leo e la Regione Piemonte.

L'obiettivo è quello di superare gli "stereotipi di genere" che influenzano i comportamenti e i percorsi formativi nella nostra società, perché il primo passo da compiere per la parità di genere è un cambio di passo culturale.

L'accordo di collaborazione, siglato tra i tre distretti Lions-Leo Ia1-Ia2-Ia3, ha come scopo il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione agli studenti e al mondo della scuola, per realizzare iniziative di sensibilizzazione volte a prevenire fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting, revenge porn, internet addiction, sextortion, con la finalità di favorire la cultura del rispetto e dell’equilibrio di genere. I Comitati si impegnano a lavorare in sinergia con le diverse professionalità Leo e Lions correlate alle singole tematiche.

Per rendere attiva la partecipazione delle persone verranno realizzati eventi formativi, iniziative culturali, ma anche azioni di ricerca e studio.

I LCI e i Leo, attraverso i propri Comitati, New Voices e Leo4Women, sono fortemente impegnati nel promuovere la cultura dell’uguaglianza e del rispetto delle donne per realizzare una reale inclusione in grado di valorizzare le singole individualità educando le nuove generazioni alla cultura del rispetto; inoltre, attraverso un cambiamento di prospettiva, che parta dal linguaggio per arrivare ad iniziative pratiche e concrete, LCI e Leo si pongono l’obiettivo di: aumentare la consapevolezza sul tema della parità di genere; rafforzare l’autostima, la motivazione e il coraggio delle donne e di favorirne il successo in ambito scolastico e lavorativo; evidenziare i rischi derivanti dall’abuso dei mezzi informatici; promuovere la cultura del rispetto. Superamento degli stereotipi di genere che influenzano comportamenti e percorsi formativi e alimentano fenomeni discriminatori.