Tornano le gite organizzate in collaborazione dalle sezioni di Ceva del CAI e dell'AVIS

Le date programmate in collaborazione tra le due associazione sono: 13 marzo, 24 aprile e, l'ormai tradizionale appuntamento, il 2 giugno a Castelmagno.

"Dopo questo lungo periodo di fermata dovuta alla pandemia Covid-19, riprendiamo le attività sociali. Sono previste escursioni in montagna e nel periodo invernale lungo le coste Liguri, come quella organizzata per il 13 marzo. Come avveniva negli anni prima Covid-19 si riprendono le collaborazioni con l'AVIS e con altre associazioni."- spiega Renato Quaglia, presidente delle sezione locale del CAI - "La collaborazione con l'AVIS dura da molto tempo, molti associati AVIS lo sono anche del CAI, lo spirito che accompagna le due attività si fonda molto bene tra loro, una per il grande servizio DONATO alle persone che necessitano di cure e l'altra che con le attività di escursionismo cerca di mantenere le persone in salute, nonché l'aggregazione sociale."

"Attraverso l’organizzazione di escursioni, il nostro obiettivo è quello di promuovere stili di vita corretti ed allo stesso tempo promuovere la riscoperta delle nostre bellissime montagne."- commenta Fabio Mottinelli, presidente dell'AVIS di Ceva - "Quale modo migliore di farlo, in sicurezza, insieme agli amici del CAI, esperti ed appassionati di escursioni montane. Interagire con le terre alte, camminare nell’ambiente montano permette di preservare lo stato di salute inteso come stato di benessere fisico, psichico e sociale."

Domenica 13 ci sarà il primo appuntamento che prevede un'escursione tra le montagne della vicina Liguria di Levante, con partenza in pullman da Ceva alle ore 06,30: San Rocco di Camogli - San Fruttuoso - Portofino - Santa Margherita Ligure.

DETTAGLI NELLA LOCANDINA ALLEGATA.

Ricordiamo che è possibile aderire al CAI di Ceva chiamando il numero di telefono 335 467 941.

L’Avis di Ceva invita chi volesse diventare donatore a contattare l’associazione attraverso i seguenti canali: tel 327.1479903, anche tramite WhatsApp – ceva.comunale@avis.it – pagine Facebook ed Instagram.