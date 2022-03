Un nuovo progetto per salvaguardare l’acquedotto di Pollenzo

Giusto due mesi fa vi raccontavamo della situazione ancora incerta riguardante l’acquedotto di Pollenzo, tuttora situato in un campo lungo via Fossano. La condotta romana continua a subire danni causati dal passare del tempo, che produce sfaldature nella parte superiore. Negli anni scorsi il Comitato di frazione puntava a trasferirla nella piazzetta Edoardo Mosca, ma la Sovraintendenza delle Belle Arti non ha mai fornito alcun riscontro.

Alla luce della realtà dei fatti, per il Comitato di frazione non è più tempo di aspettare. "Abbiamo presentato il disegno di un nuovo progetto, realizzato dall’artista locale Salvatore ‘Tore’ Milano", spiega il presidente Claudio Rosso. "Essendo un’area privata, ci sono dei passaggi da fare: lo abbiamo sottoposto al Comune che a sua volta lo porrà all’attenzione della Sovraintendenza. Poiché abbiamo capito che questa non permette di spostarlo, abbiamo pensato a un modo per valorizzarlo lì dov’è, con l’obiettivo di recuperarlo in loco. L’idea è stata approvata da tutti i miei compaesani".

Più nello specifico, il progetto prevede di "poggiarlo su un basamento e creargli intorno un’area in cui metterlo al riparo da inquinamento e agenti atmosferici, dove sarà visibile comodamente da alcune panchine poste accanto. Sfruttando il parcheggio lì vicino, chiunque potrà accedere. Inoltre, attraversando un ponticello sarà visibile il luogo in cui era precedentemente collocato. L’idea noi l’abbiamo messa, ora aspettiamo la risposta dalla Sovraintendenza", conclude Rosso.