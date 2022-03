Visita del delegato nazionale Anpi Maderloni nei luoghi della Resistenza di Borgo e Cuneo [FOTO]

Nella giornata di venerdì 4 marzo Claudio Maderloni, della Segreteria nazionale ANPI ha fatto visita ai luoghi della Resistenza di Borgo San Dalmazzo e Cuneo.

Ad accompagnarlo la presidente dell'Anpi Borgo e Valli Maddalena Forneris e la presidente dell'Anpi provinciale Ughetta Biancotto. Nel corso della visita borgarina erano presenti anche il sindaco Gian Paolo Beretta, il vice Beppe Bernardi, l'assessore Luisa Agricola, poi alcuni membri del direttivo Anpi Aldo Ugo, Giovanni Barale, Edgardo Filippi e Aldo Comba.

“Grazie alla collaborazione e alla sensibilità dell'amministrazione comunale abbiamo visitato MEMO4345 e i vagoni del Memoriale della Deportazione, aperti appositamente per noi. Poi ci siamo recati al sacrario partigiano del cimitero e ancora a Sant'Antonio Aradolo – racconta Maddalena Forneris -. Piccoli tasselli per far crescere l"antifascismo. Siamo in brutto periodo e i fatti successi sembrano avvicinarsi sempre di più”.

La visita è poi proseguita a Cuneo, città insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare: in piazza della Costituzione, al parco della Resistenza e nel municipio di Cuneo.

Il giorno successivo, sabato 5 marzo, si è tenuto il Congresso dell'ANPI della provincia di Cuneo presso l'Auditorium Borelli di Boves.