Bra, le coltellate all’ex convivente e poi il tragico gesto. La donna se la cava con lievi ferite

"Una tragedia terribile, come è drammatica la coincidenza di un simile fatto con la giornata che ci invita a riflettere sul ruolo della donna e sui tanti fatti di violenza che quotidianamente continuano a funestare le nostre cronache".

Così il sindaco di Bra Gianni Fogliato commenta sgomento il grave fatto di cronaca verificatosi questa mattina nella città della Zizzola.

Un dramma doppio quello consumato tra l’abitazione di una donna residente in città e un tratto della ferrovia poco distante da strada Falchetto, lungo la linea che, verso il confine con Sommariva del Bosco, porta a Carmagnola e quindi a Torino.



Qui erano da poco passate le 7.30 quando all’altezza di un passaggio a livello un uomo ha deciso di mettere fine alla propria esistenza gettandosi sotto un convoglio carico di pendolari partiti pochi minuti prima da Alba e diretti verso il capoluogo regionale, alla stazione di Torino Stura.



Immediato l’allarme lanciato dal macchinista, che ha subito compreso come per l’uomo non ci fosse purtroppo più nulla da fare. Sotto choc ha atteso l’arrivo dei militari provenienti della locale Compagnia Carabinieri, insieme agli agenti della Polizia Ferroviaria e a quelli della Polizia Locale, mentre sul posto sarebbe anche giunto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Asti, la dottoressa Laura Deodato.



Mentre la circolazione sulla tratta veniva intanto interrotta tra le stazioni di Bra e Carmagnola (solo in tarda mattinata sarebbe ritornata alla regolarità) e i passeggeri invitati a proseguire tramite bus sostitutivi, le forze dell’ordine ricostruivano quanto accaduto poco prima che l’uomo compisse quell’estremo gesto, con l’aggressione che lo stesso, armato di un coltello, aveva portato nei confronti dell’ex convivente presentandosi intorno alle 7 presso la sua abitazione – la coppia si era separata da poche settimane –, e, dopo che lei l’aveva respinto, rivolgendole contro alcuni fendenti che fortunatamente l’hanno colpita solamente di striscio, procurandole ferite a un braccio.



Sull’intera vicenda il riserbo delle autorità è massimo. Tra i pochi dettagli finora trapelati, oltre alle rassicuranti indicazioni sulle condizioni della donna, il fatto che l’uomo non fosse mai stato segnalato in precedenza per altri episodi di violenza domestica, maltrattamenti o altri comportamenti che potessero fare presagire un simile epilogo.



"La notizia ci ha raggiunto questa mattina mentre, come ogni martedì, stavamo tenendo la settimanale riunione di Giunta, creando ovviamente grande sconcerto e sgomento in tutti noi – aggiunge Fogliato, da noi raggiunto durante il viaggio che lo stava portando a Torino, dov'era atteso da un impegno istituzionale –. L’assessore Lucilla Ciravegna si è messa a disposizione per verificare le condizioni della donna e assicurare quanto il Comune potrà eventualmente fare in una così triste situazione".