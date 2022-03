Violento scontro tra un’auto e un furgone a Castelletto Stura: feriti due degli occupanti

Danni importanti per i mezzi coinvolti, ma lesioni fortunatamente lievi per le due persone risultate ferite nello scontro verificatosi poco prima delle 13.45 di oggi, martedì 8 marzo, in territorio di Castelletto Stura, al bivio per Centallo.

L’incidente ha coinvolto un’automobile guidata da una donna e un furgone per il trasporto di inerti sul quale viaggiavano due persone, una delle quali rimasta illesa. La donna e l'altro occupante del mezzo da lavoro sono invece stati affidati alle cure dei sanitari dell’emergenza 118, giunti sul posto con due ambulanze insieme a una squadra dei Vigili di Fuoco proveniente dal Comando Provinciale e a una pattuglia dei Carabinieri.

Parzialmente occupata dai materiali caduti dal mezzo, la strada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore, in attesa che si concludesse l’opera di ripristino compiuta dalle squadre viabilità della Provincia.