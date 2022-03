Mondovì, 62enne investito a bordo della sua bicicletta

E’ stato portato al Dea dell’Ospedale "Montis Regalis" in condizioni che non dovrebbero destare particolare preoccupazione l’uomo che nella mattina di oggi, martedì 8 marzo, è stato investito da un’auto mentre a bordo della sua bicicletta percorreva via Einaudi a Mondovì Breo, di fronte alla sede dei vigili urbani. Z.A., queste le sue iniziali, 62 anni, è stato immediatamente soccorso dal personale dell’emergenza sanitaria. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso 118, ma le condizioni dell’uomo non hanno richiesto il trasbordo in volo in ospedale. L’incidente ha creato code e disagi alla circolazione stradale, poi risoltesi.