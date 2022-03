Per la Procura minacciò il sindaco di Centallo: giostraio assolto in Tribunale a Cuneo

Si è chiuso con una sentenza di assoluzione con formula piena il processo penale in corso al Tribunale di Cuneo a carico di un giostraio (P.M.) che nell’agosto 2020, secondo l’accusa, avrebbe minacciato il sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa.



Alla base del gesto contestato un’ordinanza con la quale il primo cittadino annullò la festa del paese a causa dell’aumento di contagi da Covid. “Volevo solo delle spiegazioni – ha riferito P.M. al giudice –. Se ci fossero stati casi a Centallo avremmo smontato subito senza protestare, perché questo era l’accordo, come infatti è avvenuto a Dronero, dove il sindaco venne personalmente a dirci che la festa era annullata perché c’era un focolaio”.



Secondo le ricostruzioni riferite in aula dai testimoni, lunedì 17 agosto i giostrai ricevettero il via libera dall’Amministrazione per montare le giostre mentre il giorno successivo arrivò il dietrofront. Un vigile li informò che il sindaco non li avrebbe ricevuti. A quel punto, i giostrai decisero di parcheggiare un camion di fronte alla casa del primo cittadino come forma di protesta. Qui sarebbero avvenuti i fatti contestati a P. M. e in precedenza a P. F. (quest’ultimo ha chiesto e ottenuto la messa alla prova, impegnandosi anche a versare 400 euro al Comune di Centallo).



I testimoni sentiti durante l’istruttoria avevano negato ogni responsabilità di P. M.: confermarono infatti che fu l’altro giostraio a minacciare Chiavassa. A far luce sulla vicenda, era stato il figlio di P.M., presente quel giorno: “Il sindaco si rivolse a me in malo modo e poi canzonò P. F. Lui perse il controllo e proferì una frase di minaccia nei confronti del sindaco. Mio padre, invece, non lo ha mai minacciato”.



P. M. è stato prosciolto dall’accusa di minaccia (per non aver commesso il fatto) e di violenza privata (perché il fatto non sussiste).