Stavano tentando di entrare in Italia in modo irregolare: respinti due stranieri a Levaldigi

Continuano i controlli della Polizia di Stato sia presso i valichi stradali e ferroviari di competenza, ma soprattutto presso lo scalo aereo di Levaldigi.

Grazie ad un sistema di monitoraggio dei passeggeri che, ancora prima dell’atterraggio dei voli, permette di analizzare in tempo reale tutte le liste, la Polizia di Frontiera Aerea presso l’Aeroporto di Levaldigi ha individuato e respinto due cittadini marocchini che tentavano di fare ingresso irregolare, inibendo loro l’ingresso sul territorio nazionale. A carico degli stessi vi era una nota di rintraccio in quanto era stato loro rifiutato il permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Torino.

Da gennaio, sono circa 12.000 i passeggeri sono transitati presso lo scalo aeroportuale cuneese.

Oltre ai controlli di frontiera previsti per i cittadini Extraschengen sono stati effettuati, numerosi controlli di Polizia anche sugli altri passeggeri, al fine di innalzare la sicurezza presso lo scalo e verificare il possesso della certificazione sanitaria secondo le disposizioni sul green pass per chi si mette in viaggio.

Alta è l’attenzione da parte della Polizia di Frontiera presso l’aeroporto di Levaldigi sia per quanto concerne l’aspetto dei controlli della Frontiera aerea sia per il controllo della sicurezza in ambito aeroportuale che va dal controllo dei passeggeri e dei loro bagagli a tutto il complesso sistema di sicurezza aeroportuale in accordo con le normative ministeriali e dell’Ente Nazionale per l’aviazione civile (ENAC).