Il vino Sansilvestro nelle top 100 eccellenze italiane di Forbes

Un numero speciale e atteso, il 52esimo volume di Forbes Italia, in cui spicca la selezione delle 100 Eccellenze italiane del food & wine. Un palcoscenico di attività italiane da cui prendere esempio per migliorarsi o confermarsi e tenere alta la bandiera del “Made in Italy”.

“Una grande soddisfazione essere presenti nel magazine che racconta gli ambasciatori del made in Italy nel mondo. Noi ora vogliamo continuare a crescere e affermarci ancor di più” queste le parole di Paolo e Guido Sartirano, proprietari dell’azienda produttrice Cantine Sansilvestro, in merito alla pubblicazione della rivista del mese di febbraio 2022.

Un percorso, quello di Paolo Sartirano, che inizia sin da giovanissimo. Da quando suo padre Giovanni lo portava sempre con sé durante le lunghe giornate di lavoro: tra i filari delle vigne di famiglia, in cantina a controllare l’affinamento del Barolo D.O.C.G. Patres, vino di punta dell’azienda, ma anche in quegli appuntamenti dove gli uomini di Langa si incontravano al riparo di un piccolo caffè di Alba, per prendere quelle decisioni che avrebbero segnato la nuova stagione a venire.

Paolo racconta questi incontri rievocando dettagli degni di una favola: un gioco di sguardi, gesti e frasi sottili che agli occhi di un bambino sono un vero e proprio teatro. Queste memorie sono uniche, un tesoro che si sta ormai perdendo e proprio grazie a queste Paolo Sartirano riesce sin da giovanissimo a far parte del mondo del vino di suo padre. Tant’è che nel 1988, a soli 24 anni, compra anche l’azienda agricola Costa di Bussia.

Il punto forte dell’azienda è quello di fornire contemporaneamente qualità ed elasticità ai propri clienti, che siano importatori, distributori o anche privati, in modo da poter sempre soddisfare qualsiasi bisogno, grazie alla sua capacità di portare sul mercato tutti gli aspetti fondamentali del panorama vitivinicolo del Piemonte.

Cantine Sansilvestro rappresenta con una singola cantina la maggior parte delle denominazioni D.O.C. e D.O.C.G. del Piemonte, con una distribuzione attiva in più di 35 paesi nel mondo. Dopo una iniziale crescita nel mercato estero, recentemente si sta affermando sempre più anche nel mercato nazionale. Dal 2006 inizia un nuovo percorso con l’importante traguardo dell’ottenimento della certificazione biologica ICEA e la produzione di vini biologici. Ora il prossimo traguardo obbiettivo è la conferma della certificazione Equalitas, una delle massime espressioni di certificazioni green.

I prossimi passi da compiere sono quelli di riprendere i rapporti commerciali vis-a-vis in occasione delle fiere sia in Italia, a Verona che all’estero in Germania, a Dusseldorf.

Per Paolo Sartirano e i vini Sansilvestro si prospetta un anno ricco d’impegni e obbiettivi, per continuare la crescita degli ultimi anni, ma soprattutto la tradizione delle Langhe e delle sue colline, che fanno innamorare ogni giorno migliaia di appassionati.