Omega 3: gli acidi grassi che contrastano i disturbi articolari nei cani

Il dolore articolare nel cane deriva da un'infiammazione causata da una serie di fattori come l’età, traumi come fratture e distorsioni, un'anomalia genetica o uno stile di vita sedentario. Una diagnosi precoce e un piano terapeutico adeguato sono fondamentali per tenere sotto controllo l’evoluzione della patologia nel tempo. Uno dei rimedi più semplici ed efficaci per aiutare il nostro amico a 4 zampe è integrare la sua dieta con alimenti ricchi di Omega 3.

Cos'è l'artrosi del cane?

L’artrosi canina consiste in una progressiva e irreversibile degenerazione della cartilagine. Questo disturbo si divide in:

osteoartrosi primaria : si verifica per la progressiva erosione della cartilagine dovuta all'invecchiamento del cane. Non è legata a precedenti lesioni o incidenti subiti dall’animale.

: si verifica per la progressiva erosione della cartilagine dovuta all'invecchiamento del cane. Non è legata a precedenti lesioni o incidenti subiti dall’animale. osteoartrosi secondaria: questa forma di artrite può colpire anche i cuccioli ed è causata da malattie o lesioni della cartilagine. Si manifesta in caso di displasie dell’anca, della spalla, di malformazioni congenite ma anche in caso di fratture.

Prevenire questa patologia è impossibile perché non esiste nessuna cura in grado di fermare la progressiva distruzione della cartilagine. Il piano terapeutico solitamente si articola sulla somministrazione di farmaci e trattamenti antinfiammatori che aiutano l’animale nella gestione del dolore; spesso però queste cure provocano numerosi effetti collaterali. Come risolvere quindi il problema senza causare ulteriori disturbi nel cane?



La ricerca scientifica ha dimostrato l'importanza di un'alimentazione specifica, ricca in Omega 3, gli acidi grassi essenziali che, come vedremo, sono in grado di "spegnere" l'infiammazione.

Sintomi dell'artrosi nel cane

I sintomi sono caratteristici. Il cane si alza a fatica, è più lento nel salire e scendere le scale, a volte può lamentarsi, e, a causa del dolore, può diventare irritabile e aggressivo. Nell’ultima fase la malattia provoca il blocco dell’articolazione colpita: il cane sente meno dolore ma la locomozione è diminuita drasticamente.

Omega 3, gli acidi grassi che favoriscono l'omeostasi dei tessuti

Da un punto di vista strettamente medico, l’infiammazione è una reazione di difesa dell’organismo che cessa una volta allontanato il pericolo. Per molto tempo la comunità scientifica ha pensato che l’arresto di tale risposta fosse un fenomeno del tutto passivo: il fisico, una volta terminato l’allarme, smetteva di produrre i recettori pro-infiammatori come, ad esempio, le prostaglandine e i leucotrieni.



Una ricerca effettuata dall'Harvard Medical School e pubblicata sulla rivista Nature, ha dimostrato che in realtà l’organismo partecipa attivamente all’arresto dell'infiammazione, producendo una serie di mediatori antinfiammatori che riportano i tessuti alla normalità, in una condizione di perfetto equilibrio chiamata omeostasi. Secondo il team accademico, tali mediatori deriverebbero dalla trasformazione chimica degli Omega 3 di tipo DHA.



Nel caso specifico dei disturbi articolari nel cane, gli acidi grassi Omega 3 possono aiutare a limitare la distruzione della cartilagine attraverso una serie di meccanismi diretti e indiretti che aiutano il cane sia a recuperare la mobilità articolare che la naturale elasticità che favorisce e fluidifica il movimento.



La soluzione più semplice, economica ed efficace consiste nell'integrare la dieta dell'animale con DHA, le molecole che aiutano a riportare l’organismo del nostro amico a 4 zampe in uno stato di equilibrio, favorendo la riparazione dei tessuti danneggiati. Nel corso degli ultimi anni è stato dimostrato che la somministrazione del DHA riduce in modo significativo la durata del piano terapeutico e, quindi, diminuendo le dosi degli antinfiammatori, si limita la comparsa degli effetti collaterali.



Attenzione però: non tutti gli Omega 3 sono uguali. Gli acidi grassi essenziali contenuti in alcuni alimenti vegetali come l'olio di lino contengono Omega 3 del tipo ALA che, per garantire gli effetti benefici di cui abbiamo parlato, devono essere trasformati in DHA ed EPA: una reazione biologica impossibile per il cane che non possiede gli enzimi necessari al suo svolgimento. L'unica soluzione è utilizzare acidi grassi di origine marina.



Una buona dieta, basata sull’utilizzo di una sola proteina di altissima qualità e priva di ingredienti inutili come zuccheri, riempitivi e conservanti, riduce il sovrappeso, la pressione sulle articolazioni e può rallentare la progressione della malattia, limitando anche la sintomatologia dolorosa.



In conclusione, l'osteoartrosi nel cane non può essere prevenuta ma l'utilizzo di un'alimentazione equilibrata e ricca di Omega 3 può aiutare il cane a ritrovare un'eccellente qualità di vita.