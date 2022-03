Gianna Gancia: "8 marzo con il cuore al fianco delle donne ucraine"

"Sarà un 8 marzo particolare questo, con le immagini devastanti che vengono dalla linea del fronte, dalle stazioni di frontiera con l'Ucraina affollate di profughi, donne e bambini fra tutti.

Inevitabilmente questo giorno, che doveva essere incentrato sulla rivendicazione della parità di genere, soprattutto nel mondo del lavoro, avrà assieme anche un altro significato forte e profondo: di vicinanza e solidarietà a tutte le donne ucraine.

A chi ha deciso di rimanere in patria per difendere la propria terra e la propria casa dall'invasore, e a chi è stato costretto a fuggire per mettere in salvo i propri figli, mentre i loro mariti sono rimasti a combattere sul fronte. A loro vanno i miei pensieri, in questa giornata che, tutti, avremmo voluto celebrare in altro modo."

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, parlamentare europeo della Lega