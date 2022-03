A Cairo Montenotte torna il 'Mela day' dedicato alle varietà antiche delle valli della Bormida

Sabato 12 Marzo 2022 al Mercato della Terra di Slow Food a Cairo Montenotte torna per l’undicesimo anno consecutivo “Il giorno delle antiche varietà di mele delle valli della Bormida” meglio noto come il Mela Day, nato da un progetto della Condotta Slow Food che dal 2011 persegue l’obiettivo di salvare dalla naturale estinzione le antiche varietà di mele.



Nel corso delle 10 passate edizioni questa straordinaria iniziativa ha consentito di individuare oltre 20 accessioni di antiche varietà appartenenti a piante centenarie e ormai prossime alla naturale estinzione.



Grazie ad appassionati fornitori di “innesti” in questi anni sono state innestate oltre 5000 nuove piantine di melo con le varietà selezionate.



La collocazione delle piantine ha interessato complessivamente 57 comuni non solo liguri e limitatamente alla Valle Bormida ligure e zone limitrofe sono 20 i comuni interessati con oltre 2400 nuovi meli, coinvolgendo oltre 300 “melocustodi”.



Inoltre la messa a disposizione gratuitamente di “marze” ( i rametti per innesti) ha consentito innesti in autonomia da parte degli appassionati di una stima di oltre 1000 “tessere” prelevate.

Il 2022 ci ritrova ancora alle prese della pandemia e le prospettive dei prossimi mesi sono ancora dettate dalla necessità di mantenere le misure di contenimento del contagio in ogni luogo e situazione.



Non deve però indurci alla rinuncia di agire per riportare al centro della nostra azione la difesa della biodiversità ad ogni livello e nel nostro quotidiano.



Se c’è una lezione che dobbiamo imparare da questa pandemia è quanto sia importante la battaglia per il contrasto al cambiamento climatico, per la tutela della biodiversità, per la salute dell’ambiente in cui viviamo.



Nel nostro piccolo vogliamo dare un messaggio di speranza partendo dai progetti, rallentati ma non fermati.



Rilanciamo con l’ultimo nato..il GelsoDay !



L'obiettivo prefisso era e resta quello di mettere a dimora di piantine di Gelso , per la difesa della biodiversità e la storia locale e avere nei prossimi anni nuovi Gelsi anche per i frutti buonissimi.



Non sappiamo se da questa nostra nuova iniziativa scaturirà lo stimolo per reintrodurre il baco da seta, cosa che in Italia si sta già sperimentando , con l’auspicio dell’adozione di produzioni sostenibili e cruelty-free che non prevedono la morte dei bachi, (la seta viene ricavata raccogliendo ciò che rimane dei bozzoli dopo che sono nate le farfalle).



Intanto noi ci siamo portati avanti, piantando i Gelsi...

Appuntamento quindi al Mercato della Terra del 12 Marzo 2022 , per adottare antiche varietà di mele e il Gelso Nero (Morus nigra) o Gelso Bianco (Morus alba).