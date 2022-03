“Aspettando Profondo Umano” a Mussotto d'Alba

“Aspettando Profondo Umano”, organizzato dall’Associazione Corale Intonando, prosegue con un ciclo di cinque incontri dedicati al testo letterario de L’Apocalisse di Giovanni. Il primo appuntamento è mercoledì 9 marzo alle ore 21 nel Santuario della Natività di Maria Santissima a Mussotto d’Alba.

Spiega Francesco Cordero, presidente dell’associazione:

“L'idea di realizzare un ciclo di incontri per una lettura integrale dell'Apocalisse prende spunto, da un lato, dal notevole pregio letterario rappresentato da quest'opera e dall'altro dalla curiosità di interrogarsi su che cosa può ancora dire alle donne e agli uomini contemporanei un testo che non solo è parte della letteratura apocalittica della Bibbia, ma è anche poco conosciuto, di non immediata comprensione, ricco di visioni, simboli e immagini. Saremo guidati in questo percorso da don Pierluigi Voghera, autorevole biblista, che proporrà un percorso di riflessione (esegetico-biblico) e al contempo cercherà attualizzazioni del testo con l'oggi. Insieme a lui Paolo Tibaldi, che offrirà una lettura attoriale dell'Apocalisse.”

Gli appuntamenti successivi saranno il 23 marzo, 6 e 27 aprile e l’11 maggio sempre alle ore 21 nel Santuario. L’ ingresso agli incontri è libero, nel rispetto della normativa vigente anti covid19.