Limone: nel weekend doppio appuntamento sportivo

Doppio appuntamento sportivo nel weekend a Limone per gli appassionati dell’outdoor sulle montagne innevate.

Sabato 12 marzo si svolgerà il “Limone Snow Trail by Il Podio Sport”, corsa podistica competitiva in montagna su neve lungo un percorso di 10 km e dislivello positivo di 600 metri. Partenza prevista per le 17.30 nell’area antistante la biglietteria di Quota 1400. Gli atleti risaliranno le piste da sci per raggiungere il rifugio Le Marmotte, dove avrà inizio la discesa con transito presso il rifugio Frontera e prosecuzione verso Limonetto, per risalire poi sulla pista Morel e ridiscendere nella zona della partenza.

La partecipazione è valida per la combinata Limone Winter Trophy con la “La via del sale Ski Alp”, in programma il 19 marzo.

Info e iscrizioni: limonesnowtrail@gmail.com – 335.7202300 (Alberto).

Domenica 13 marzo sui pendii innevati della Riserva Bianca si terrà la “Bottero Ski Cup”, gara di slalom gigante aperta a tutti, grandi e piccini. La competizione di svolgerà dalle 9 alle 13 sulla pista dell’Alpetta. Al termine della gara saranno generate due classifiche, una per gli amatori e una per gli agonisti, e verranno premiati i primi tre di ogni categoria. Il trofeo in ricordo di Fabio Bottero sarà assegnato allo sci club più numeroso.



Il costo di iscrizione è di 20 euro. Il ricavato verrà successivamente devoluto a sostegno delle popolazioni dell’Ucraina con destinazione Zory, città della Polonia dove è previsto l’arrivo di migliaia di sfollati, attraverso la Farmacia Della Valle di Cuneo e il Banco Azzoaglio.



Info e iscrizioni: www.botteroski.com