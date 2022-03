Pellegrini dell’universo, presentazione del nuovo libro di Piero Bianucci ad Alba

In orbita il turismo o la guerra? È il titolo dell'evento che si terrà presso l'Auditorium della Fondazione Ferrero, via Vivaro 49 ad Alba, giovedì 17 marzo alle ore 18,30.

Pellegrini dell’universo - L’uomo nello spazio tra esplorazione e turismo (Solferino) è il titolo dell’ultimo libro del giornalista e scrittore scientifico Piero Bianucci.

L’opera, redatta per la collana “la Scienza degli Uomini”, diretta da Vittorino Andreoli, non è una storia dell’esplorazione spaziale, ma un viaggio dell’uomo alla ricerca di sé stesso come parte dell’Universo. Bianucci inizia dalla prima era spaziale, inaugurata con lo sbarco sulla Luna nel 1969 e immagina una seconda era, oggi appena agli inizi. Una domanda accompagna tutto il racconto: viaggiare nello spazio, tornare sulla Luna, sbarcare su Marte possono considerarsi tappe dello sviluppo umano o piuttosto riducono lo spazio a un affare per pochi ricchi, senza ritorni scientifici?

L’estate 2021 ha segnato tappe storiche per i viaggi nello spazio. L’11 luglio Richard Branson, imprenditore estroso, ha sorpreso il mondo imbarcandosi sul primo volo turistico della sua astronave. Con cinque compagni di avventura è rimasto per quattro minuti in assenza di peso a 80 chilometri di quota.

Pochi giorni dopo, il 20 luglio, Jeff Bezos, il miliardario di Amazon, lo ha battuto salendo a 100 chilometri. Con lui c’erano il fratello Mark, l’82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen. “Se loro lo fanno, tutti possono farlo” era lo slogan del volo. Non proprio tutti, per la verità, dato che il biglietto costa mezzo milione di dollari.

Ma non era finita. Il 15 settembre l’astronave di Elon Musk (il miliardario della Tesla) ha portato quattro turisti per tre giorni su un’orbita a 575 km, più in alto della Stazione Spaziale Internazionale e del telescopio “Hubble”. Infine, il 13 ottobre, con l’astronave di Bezos, l’attore William Shatner, 90 anni, il Capitano Kirk di “Star Trek”, diventava il più anziano astronauta della storia.

Su queste imprese trionfali la guerra in Ucraina è calata come una doccia fredda: annullata la missione euro-russa su Marte, in crisi la ricerca nello spazio e, per adesso, improbabile il turismo in orbita.

Di tutto questo si parlerà alla Fondazione Ferrero, giovedì 17 marzo 2022, in occasione della presentazione del libro di Piero Bianucci “Pellegrini dell’Universo”.

Con l’autore interverrà Piergiorgio Odifreddi, professore di logica matematica all’Università di Torino e alla Cornell University (USA), che dopo una brillante carriera accademica è diventato autore di decine di fortunatissimi libri di divulgazione scientifica e un protagonista del Web con milioni di visualizzazioni.

