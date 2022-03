A Cuneo il primo tavolo "Giovani e Istruzione" di Granda in Azione

Si è svolto sabato 5 marzo, a Cuneo, il primo incontro del tavolo "Giovani e Istruzione" di Granda in Azione.

L'incontro ha visto una partecipazione importante con rappresentanti dalle Sette Sorelle della Provincia. È stata una preziosa occasione per confrontarsi su argomenti che riguardano da vicino anche la nostra Provincia.

Numerosi i temi discussi: tra i principali, trattati con una particolare attenzione l’edilizia scolastica degli Istituti superiori della provincia di Cuneo e l’efficientamento energetico degli Istituti scolastici.

”L’edilizia scolastica è per noi fondamentale - dichiara il segretario provinciale Andrea Vassallo - le scuole sono i luoghi dove gli studenti trascorrono più tempo in assoluto, vogliamo assicurarci che ciò avvenga in sicurezza. Siamo grati all’Amministrazione provinciale che ha saputo investire ingenti risorse in questi anni, con più di 28 milioni spesi.

Raccoglieremo nelle prossime settimane i dati dove sussistono ancora delle criticità o con cantieri non terminati per metterli all’attenzione delle istituzioni competenti”.