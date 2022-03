Nasce a Ormea il Circolo Alta Valle Tanaro di Fratelli d’Italia

La Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Cuneo annuncia la costituzione di un nuovo Circolo ad Ormea, a cui farà riferimento tutto il territorio dell’Alta Valle Tanaro.

Il Circolo è stato inaugurato domenica sera, alla presenza dell'onorevole Monica Ciaburro, del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni, del presidente del Gruppo consigliare di FdI presso il Consiglio regionale del Piemonte Paolo Bongioanni, del responsabile provinciale per gli Enti locali Rocco Pulitanò.

Il presidente del neonato Circolo sarà Manuel Balbis: "Intendo ringraziare l’onorevole Monica Ciaburro, Paolo Bongioanni, William Casoni e Rocco Pulitanò – dichiara Balbis – per la fiducia che hanno riposto in me. Sono felice di fare parte di una squadra di persone preparate e sempre disponibili ai bisogni del territorio.

Ora che abbiamo costituito il Circolo Alta Valle Tanaro anche grazie ad un buon numero di persone tesserate, tra cui moltissimi imprenditori della zona e giovani, sentiamo di poter fare molto per la nostra valle, portando idee nuove e concretizzando azioni nuove a favore della nostra gente".

Ampia soddisfazione è stata espressa dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni: "La costituzione di un nuovo Circolo – ha evidenziato – esprime concretamente il contatto e la vicinanza che c’è con il territorio, e favorisce le modalità di ascolto delle istanze a tutti i livelli.

Siamo consapevoli che in Alta Valle Tanaro le problematiche sono molteplici, ma attivandoci attraverso il nuovo Circolo cercheremo di dare una mano per trovare soluzioni attuabili. Il tutto con la coerenza che caratterizza da sempre i nostri rappresentanti, in primo luogo la nostra leader Giorgia Meloni".

Tutti i cittadini che desiderino avere maggiori informazioni sull’attività di Fratelli d’Italia sul territorio, possono consultare le pagine Facebook ed Instagram di Fratelli d’Italia - Provincia di Cuneo o contattare la mail all’indirizzo fratelliditalia.provcuneo@gmail.com