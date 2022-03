Open Weekend per la prevenzione del tumore alla prostata a Savigliano

A seguito del conferimento da parte della Fondazione Onda del BOLLINO AZZURRO alla struttura complessa di Urologia dell’ospedale di Savigliano, segnalandola tra le strutture ospedaliere riconosciute a livello nazionale per l’approccio multi professionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici dedicati ai pazienti con tumore della prostata, in occasione del primo Open Weekend prostata che si terrà nel periodo 18-20 sono previsti alcuni eventi.

Visite ambulatoriali

In particolare: il 17 e 18 marzo si svolgeranno presso l’ambulatorio dedicato localizzato al piano terra della parte antica dell’Ospedale con orario 9-13 venti prime visite gratuite che devono essere prenotate:

- contattando il n. 0172719422 a partire da giovedì 10 marzo a mercoledì 16 marzo con orario 9-13 o ad esaurimento dei posti disponibili;

- tramite mail all’indirizzo urologia.savigliano@aslcn1,it a partire dalle giovedì 10 marzo a mercoledì 16 o ad esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa è rivolta agli uomini di età compresa dai 40 e 50 anni con fattori di rischio, come familiarità o etnia; dai 50 ai 70 anni che non presentino i fattori di rischio precedenti.

Info point in piazza Santarosa

Sabato 19 marzo sarà allestito a Savigliano in piazza Santarosa dalle ore 9 alle ore 12 un info point dove il personale dell’Urologia sarà disponibile a rispondere ai quesiti degli utenti interessati a informazioni sulla modalità di prevenzione e diagnosi precoce del tumore della prostata. Sarà inoltre disponibile materiale informativo predisposto per l’occasione. All’’iniziativa collaborano dal punto di vista logistico anche gli ”Amici” dell’Ospedale, con l’allestimento di un gazebo e mettendo a disposizione la loro sede. Si ringrazia anche il sindaco e l’amministrazione comunale per la disponibilità di palazzo Miretti per l’accesso del pubblico in caso di maltempo.