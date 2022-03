Cittadinanza italiana per Adriana Hoxha, a Venasca da 17 anni

Giovedì 3 marzo 2022 la signora Adriana Hoxha, albanese residente a Venasca da quasi 17 anni, è diventata ufficialmente cittadina italiana a seguito della cerimonia che si è tenuta nel salone del Consiglio del Comune di Venasca, davanti al Sindaco Silvano Dovetta. Con emozione mista ad orgoglio, la signora Hoxha ha recitato la formula di rito, che prevede di pronunciare la frase “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” di fronte ad un pubblico ufficiale.

Adriana Hoxha, cinquantenne, risiede a Venasca dal 2005 con la famiglia, composta dal marito Muharrem Hoxha, cittadino italiano anch’egli dal dicembre dello scorso anno, e dai due figli, Adenis e Mariglen. Anche questi ultimi hanno presentato istanza alla Prefettura per la concessione della cittadinanza italiana.

“Voglio esprimere le mie felicitazioni a tutta la famiglia Hoxha per questo importante avvenimento – afferma il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta –. Ho notato la commozione durante la lettura dell’atto di cittadinanza e capisco benissimo l’emozione che si prova in un momento così importante per una cittadina straniera che ormai, dopo tanti anni, si è perfettamente integrata nella nostra comunità e considera Venasca il suo paese. Conosco molto bene la sig.ra Adriana, suo marito e i suoi due figli. In particolare Adenis, che nel 2017 tramite la Scuola ha fatto lo stage presso i nostri uffici comunali, ma anche Mariglen che da diversi anni lavora come elettricista presso la Ditta Peano Paolo di Venasca”.