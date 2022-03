Grazie a tutto il Saluzzese per gli aiuti concreti per la mia Ucraina

Gentile direttore,

sono Olena, una venaschese di origine Ucraina.

Mi avvalgo della sua disponibilità per pubblicare i ringraziamenti a tutte quelle persone che con tanto entusiasmo hanno risposto all’invito per la raccolta di beni necessari al mio popolo, in questo momento così provato.

Un immenso grazie di cuore ai negozi e farmacie di Venasca e paesi vicini

(che con accortezza hanno consigliato gli acquisti), a tutti gli abitanti di Venasca, di Isasca, Brossasco, Melle, Frassino, Sampeire, Casteldelfino, Pontechianale, Piasco, Sant’Antonio, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Villanovetta, Rossana, Busca, Castelletto di Busca, Villar San Costanzo, Caraglio, Saluzzo.

Al numeroso gruppo di Brondello, Pagno, Castellar e Manta con i loro rappresentati comunali e di protezione civile.

Un particolare grazie alle “Sorelle Viviano”, alla “Ditta Trasporti Manelli” e alla “Ditta Sanifrutta” per il grande aiuto offertoci.

Mi auguro di non aver dimenticato nessuno, ma come potete comprendere per me questo non è un momento facile...

La merce è stata trasportata con 3 automezzi (ben stipati), a Brescia domenica mattina e lunedì tramite contatti sappiamo per certo che era in viaggio verso Leopoli. E voglio ringraziare con tutto il cuore Amalia, che è stata di vitale importanza in questa mia iniziativa, innanzitutto dando un locale per la raccolta degli aiuti, spargendo la voce, e dividendo con me la fatica nel maneggiare gli scatoloni, e facendolo quando io non potevo essere presente, per i caffè condivisi insieme e tutta la forza che mi ha dato nel portare avanti questa proposta, e vorrei ancora aggiungere che in questa situazione difficile ho conosciuto delle persone favolose che hanno donato non solo materiali, ma anche tempo e anima.

Il mio grazie e da tutti noi Ucraini è per tutti loro. Siamo tutti Ucraini in questi momenti.