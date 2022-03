“Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te”, iniziativa del Denica Pellico Rivoira

In modalità videoconferenza venerdì 4 marzo allievi e docenti hanno partecipato ad un incontro dal titolo: “Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te”, progetto promosso dall’ ASLCN1 in collaborazione con il CSV di Cuneo e le associazioni di volontariato del territorio.

L’incontro rientra nel percorso di educazione alla salute rivolto agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Denina Pellico Rivoira e prevede un momento di riflessione e confronto nel tentativo di avvicinare gli studenti alla cultura delle donazioni di sangue, organi, midollo osseo, attraverso le quali migliaia di persone ogni anno ricevono la possibilità di un miglioramento significativo della qualità della loro vita, se non di una “vera nuova vita”.

Sono stati presentati gli aspetti giuridici, medici, etici della donazione attraverso slides corredate da animazioni e messaggi costruiti sulla base di un linguaggio a misura dei giovani uditori. Inoltre, pur a distanza, sono intervenute persone che vivono o hanno vissuto l’esperienza della “donazione”.

Introdotti e coordinati dall’educatrice responsabile del CSV (Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo) Valentina Fida, si sono alternati volontari ed operatori delle associazioni ADMO, AIDO, AVIS, GASM, ADAS-FIDAS, SOS SANGUE e CROCE ROSSA ITALIANA.

Partendo dalle esperienze personali di Patrizia Gentile e di Vincenzo Massa, entrambi AIDO riceventi, il termine “donazione” ha assunto una dimensione concreta. “Donare è una scelta libera, ma fa la differenza per chi è in attesa della donazione” commenta Vincenzo Massa in modo partecipato ripercorrendo l’iter delle varie diagnosi (fegato sofferente, epatite C, coma encefalopatico) fino al felice epilogo del trapianto.

Significativi gli interventi di Milena Bernardi (ADMO Piemonte) e di Anna Gallina, volontaria ADMO di Cuneo, che hanno spiegato in cosa consiste la donazione di organi, quanto sia grande il numero di persone che aspettano un trapianto e come si possa esplicitare la propria disponibilità a diventare donatori.

Un ringraziamento ad Chiara Tuninetti, che ha raccontato la sua esperienza di donazione e il senso di benessere ricevuto da questa azione, a Simone Dossetto, ex allievo Denina geometri, membro del gruppo ADAS-FIDAS di Sanfront, e a Fabio Battisti del GASM, che hanno spiegato le tappe per diventare donatori di sangue precisando che si possono donare anche piastrine e plasma.

Incontro di grande interesse: chiunque di noi potrebbe trovarsi nella condizione di avere necessità di una donazione e chiunque di noi può decidere di diventare donatore, nella prospettiva di “porgere un mano a chi ha bisogno di noi”.