Volley maschile A2: VBC Synergy Mondovì, giovedì sera il recupero sul campo di Siena

Giovedì 10 marzo alle ore 20.00 il VBC Synergy Mondovì è atteso dalla difficile trasferta sul campo dell’ Emma Villas Aubay Siena, valevole quale recupero della quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca.

I toscani arrivano dal brillante successo per 3-1 sul campo della BCC Castellana Grotte (25-22,21-25,15-25,30-32) e così in classifica generale dopo 20 partite giocate si trovano all’ undicesimo posto con 22 punti (7 vittorie e 13 sconfitte), a -1 dal Delta Group Porto Viro (6 vittorie e 14 sconfitte), a + 1 su Ortona (6 vittorie e 14 sconfitte) e +10 sul VBC (5 vittorie e 13 sconfitte).

Quella toscana, allenata da coach Paolo Montagnani, è una formazione in grado di battere qualunque avversario e può contare sulla diagonale formata dal palleggiatore Pinelli e sull’ opposto italo nigeriano Onwelo, sui centrali Rossi e Mattei, sugli schiacciatori Parodi, Ottaviani, Panciocco e sul russo Kuznestov, mentre come libero gioca Sorgente. All’ andata l’ Emma Villas Aubay Siena, che aveva appena cambiato l’ allenatore, si impose per 3-0, ma in quella gara Mondovì giocò piuttosto sottotono i primi due set, persi 25-21 e 25-22, mentre nel terzo lottò alla pari con gli avversari, arrendendosi soltanto ai vantaggi 32-30 dopo essere stato avanti anche 21-17. Contro la formazione senese monregalesi sono attesi da un’ altra partita molto delicata, in cui sono chiamati ad una prova d’ orgoglio.

Il VBC Synergy Mondovì dovrà cercare di ridurre al massimo gli errori gratuiti, e cercare di giocare con la necessaria lucidità per tutta la gara e soprattutto nei momenti decisivi dei singoli parziali, senza farsi prendere dalla frenesia e dall’ ansia. Soltanto riuscendo a giocare sereni e “mentalmente liberi” si può provare a tornare da Siena con un risultato positivo.