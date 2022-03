Donne per le donne: a Cuneo il flash mob per un 8 marzo di diritti e consapevolezza

Un flash mob realizzato in piazza Galimberti lo scorso 25 febbraio e rilanciato oggi, con un video, in occasione dell'8 marzo, data in cui si celebra la Giornata internazionale della Donna.

A realizzarlo, promuovendo la sua arte, è stata Mey, restauratrice di professione e pittrice per passione. Mey ama i soggetti femminili e proprio le donne, presenti o su tela, sono state le protagoniste della sua iniziativa, con la quale ha voluto dare il suo contributo a questa giornata di celebrazione ma anche di lotta e di memoria.

Condividiamo il video realizzato nel corso del flash mob. Un solo, semplice invito, rivolto a tutte le donne: AMATI!