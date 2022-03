Sci alpinismo: Marco Franco e Chiara Musso a medaglia nel Campionato Mondiale Master ISMF (FOTO)

Lo scialpinismo internazionale é stato protagonista, nel primo fine settimana di marzo, con il Campionato Mondiale Master ISMF sulle nevi di Piancavallo - Alpago in Friuli Venezia Giulia.

I titoli iridati sono stati assegnati il 4 marzo con la gara Vertical di 580 metri di dislivello positivo e 3400 metri di sviluppo, da Piancavallo al Rifugio Val dei Sas e il 6 marzo con la Individual Race, gara con percorso tecnico ed impegnativo con 1600 metri di dislivello​ e lunghezza di​ 13 chilometri​ con quattro salite, tre discese per un totale di dieci cambi assetto affrontando anche​ tratti a piedi su una​ cresta alpinistica​ per raggiungere la cima del monte Tremol e per poi scendere con gli sci in ripidi canali.

Al via delle due competizioni ci sono stati atleti in rappresentanza di 12 nazioni:​ Stati Uniti, Austria, Germania, Italia, Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Portogallo, Svizzera, Grecia e Francia.

A rappresentare l'Italia sono stati due atleti della provincia di Cuneo: il monregalese Marco Franco e la cuneese Chiara Musso, entrambi dello Sci Club Tre Rifugi di Mondovi.

Entrambi, oltre che realizzare il sogno di prendere parte ad una gara di interesse mondiale, si sono portati a casa le medaglie iridate, due argenti per Chiara Musso nelle due prove (seconda classificata​ nella Vertical Race e l'Individual Race) e un bronzo per Marco Franco (terzo classificato nella gara regina: l'Individual Race).