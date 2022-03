A Dogliani i due borghi del paese saranno collegati dai "Percorsi raccontati"

Circa 3 milioni e 600 mila Euro. Questo è l’importo complessivo delle opere pubbliche che il comune di Dogliani investirà nel 2022 per i sei progetti, di cui due già attivi, che miglioreranno la cittadina sotto diversi punti di vista.

Andando per ordine di spesa il “fiore all’occhiello” è il progetto dal titolo “Percorsi raccontati” che riguarda la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio culturale tra i due borghi del paese (Borgo e Castello), per un importo di circa 1 milione e 250 mila Euro.



«L’attuale poco più che sentiero di collegamento tra i due borghi, dichiara l’assessore alle opere pubbliche Emanuele Albarello, verrà illuminato, reso fruibile con piazzole, e diventerà un vero e proprio “narratore del paese”, grazie ai totem interattivi dove poter conoscere la cittadina e gli illustri doglianesi quali, ad esempio, Luigi Einaudi e l’arch. Giovanni Battista Schellino. Un piccolo angolo di smart city anche a Dogliani.



Sempre all’interno del percorso verranno fatti interventi ai due vicoli storici che dal borgo danno accesso verso castello, dove verrà ristrutturato il locale seminterrato da cui si possono ammirare Dogliani basso e l’arco alpino. Trasformeremo questo spazio, ora utilizzato come magazzino, in una destinazione ricettiva».

«Per la messa in sicurezza idraulica di Dogliani, continua l’assessore, si investiranno nel 2022 circa 1 milione e 100 mila Euro. Verranno sistemate griglie selettive all’interno dei torrenti che poter intercettare il materiale in sospensione nei corsi d’acqua, per evitare il “tappo” ai ponti presenti nel paese. Verranno anche realizzate opere secondarie, sempre in materia di sicurezza idraulica».

E si pensa anche alla riqualificazione di piazza Martiri della Libertà per un importo totale di circa 875 mila Euro. Queste le parole di Albarello: «Rivaluteremo la piazza con il rifacimento delle varie pavimentazioni, un nuovo arredo urbano, e la sistemazione di due immobili prospettanti la piazza, che saranno utilizzati dai Vigili del Fuoco e da un’associazione del paese. Sempre nella piazza verrà realizzato anche un campetto in erba sintetica dedicato alle attività sportive».

«118 mila Euro, conclude l’assessore, sono destinati all’intervento di restauro e recupero della chiesa del “ritiro sacra famiglia” realizzata dal compaesano arch. Giovanni Battista Schellino, esponente del periodo Neo Gotico riconosciuto a livello internazionale. Verranno ripristinate le vecchie tinteggiature originali grazie a metodi moderni che le riporteranno all’antico splendore per la loro conservazione».

Sono già in corso d’opera il progetto di riqualificazione del deposito magazzino comunale con la sostituzione della copertura in amianto con una in lamiera coibentata, per un importo di 140 mila euro, e la sistemazione di tubature e bitumature strade più ammalorate, con investimento di circa 200 mila euro.