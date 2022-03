A Santo Stefano Roero al via i lavori in frazione Nostra Signora delle Grazie

L’amministrazione comunale di Santo Stefano Roero incontra la cittadinanza venerdì 18 marzo alle ore 20,30 presso la Confraternita di San Bernardino. Un incontro organizzato per comunicare l'inizio dei lavori di sistemazione del tratto di strada di frazione di Nostra Signora delle Grazie franata dodici anni fa dopo un evento alluvionale, i cui lavori inizieranno, in sinergia con la Provincia lunedì 14 marzo 2022, con data presunta di fine lavori entro il 30 settembre 2022.



I lavori saranno affidati alla ditta Terra.con di Carmagnola, con intervento di EGEA per la sistemazione di tutte le tubazioni sotterranee. L’intervento prevede delle fondazioni costruite con pali franchi, necessari per ripristinare le due corsie della strada, e la sistemazione del guard rail. Verrà valutata la possibilità di creare un passaggio pedonale, sempre che le condizioni di sicurezza lo permettano. Al momento non è necessario il ripristino della scarpata a valle, e si interverrà in un secondo momento sull’asfalto fino al piazzale della chiesa. Le varie deviazioni al traffico sono state studiate per alleggerire le strade dai mezzi pesanti che non potranno circolare sulla strada del Campetto e in alcuni tratti della SP 247.