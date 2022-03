A Serralunga d'Alba il castello riapre sabato 19 marzo

Ogni sabato e domenica , le partenze per i tour all’interno del castello saranno ogni 45 minuti nell’orario di apertura dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 (ultima visita 17,30) .

Considerato uno degli esempi meglio conservati di castello nobiliare trecentesco del Piemonte , alla sommità della collina del piccolo e ben conservato borgo di Langa che domina le famose vigne patrimonio Unesco , l’edificio è un bene statale in consegna alla Direzione regionale Musei Piemonte , affidato per le attività di gestione e valorizzazione nell’ambito di un accordo di partenariato speciale pubblico-privato alla Barolo & Castles Foundation, che si occupa anche dei manieri di Barolo, Roddi e Magliano Alfieri.

Come sempre le visite sono esclusivamente guidate per ragioni di sicurezza del visitatore e di tutela del bene. Per partecipare a una visita guidata (max 25 persone) è consigliata la prenotazione (specie nei weekend e festivi) scrivendo a info@castellodiserralunga.it<wbr></wbr> o telefonando al numero 0173/613358. Gli orari di partenza dei tour sono 10,30 – 11,15 – 12,00 – 12,45 – 14,30 – 15,15 – 16,00 – 16,45 – 17,30.