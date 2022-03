Ad Alba riparte il Festival Organistico Internazionale: primo concerto con Bernhard Marx

Domenica 13 marzo alle ore 21.00 presso la Chiesa di Cristo Re di Alba, riparte con la quarta edizione, dopo più di un anno di pausa dovuto all’emergenza sanitaria, il Festival Organistico Internazionale con la direzione artistica di Gabriele STUDER.La parrocchia albese ospita il prestigioso organo a canne costruito dalla ditta organaria “Piero Sandri Orgelbauer” che sarà il protagonista delle 3 serate. Il primo concerto, sarà tenuto da uno dei più importanti interpreti provenienti dalla Germania, il M° Bernhard MARX.Bernard MARX ha studiato sotto la guida di due celebri docenti di organo parigini (Marie-Claire ALAIN e Gaston LITAIZE) e presso il Conservatorio di Saarbrücken in Germania dove si è laureato a pieni voti. Vincitore del terzo premio del Concorso Internazionale “J. S. Bach” di Bruges ha intrapreso una brillante attività concertistica, che lo ha portato ad esibirsi nelle più rinomate chiese e cattedrali in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Uruguay, Argentina e Giappone. Organista titolare della Johannseskirche di Friburgo, professore di organo presso l’Accademia di musica della medesima città, professore presso il Conservatorio superiore di musica di Rottenburg, supervisore degli organi a canne della arcidiocesi di Friburgo, direttore artistico del celebre Festival musica di St. Blasien nella Foresta Nera e dal 2011 anche organista titolare del Duomo di St. Blasien. Unanimemente riconosciuto per il suo grande virtuosismo, per la sua fedeltà nelle interpretazioni della musica organistica e per il sapiente uso delle risorse timbriche-coloristiche degli organi a canne. Il programma proposto da Bernhard MARX sarà dedicato alla musica Barocca con J. S. Bach e D. Buxtehude, si passerà a 2 importanti compositori del Classicismo quali F. J. Haydn e L. V. Beethoven e non mancherà una incursione nella musica del Romanticismo. Il concerto terminerà con la musica di C. Franck, capostipite della musica sinfonica organistica, di cui si festeggia il bicentenario della nascita. Il 20 marzo, sarà ospite il M° Andrea ALBERTIN che arriverà dal Veneto, organista e pianista virtuoso, nonché celebre direttore d’orchestra con concerti tenuti in importanti teatri con alcune delle più famose orchestre mondiali. Il festival terminerà il 27 marzo con il graditissimo ritorno del M° Alessandro BIANCHI, noto nel panorama musicale con oltre 2300 concerti tenuti nelle più importanti chiese e cattedrali di tutto il mondo. L’ingresso alle tre serate sarà gratuito nella suggestiva chiesa di Cristo Re di Alba.