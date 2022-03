Cuneo, continuano gli abbattimenti delle piante per il tarlo asiatico: domani chiusure in lungostura Kennedy

Proseguiranno domani (giovedì 10 marzo) i lavori di abbattimento e cippatura delle 11 piante sensibili al tarlo asiatico iniziato lunedì 28 febbraio: dopo discesa Bellavista e una parte di lungostura Kennedy, si continua su quest'ultimo nel tratto di carreggiata compreso tra via Sette Assedi e piazza Santa Croce.

Inevitabile, per garantire la sicurezza dei cittadini e lo svolgersi dei lavori, una modifica alla viabilità.

E' stata quindi disposta la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale in lungostura Kennedy, ma consentita la circolazione dei veicoli in senso di marcia ascendente sino a piazza Virginio (con svolta a sinistra in via Sette Assedi) e in senso di marcia discendente sino a piazza Santa Croce (con obbligo di svolta a destra in via Fratelli Vaschetto). Inoltre, è stata disposta la chiusura del percorso ciclopedonale nel tratto di controviale sterrato di lungostura Kennedy compreso tra gli attraversamenti pedonali tracciati all'altezza del museo civico e di piazza Santa Croce.

Queste modifiche avranno decorrenza nelle fasce orare 8.30-13 e 14.30-18.30.

Disposto infine il divieto di sosta con rimozione forzata in lungostura Kennedy su ambo i lati dalle 7 sino a cessate esigenze.