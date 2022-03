Da Bra un ricordo di Pino Palmieri, esempio di umanità al servizio di chi ha bisogno

La sezione braidese della Croce Rossa Italiana commemora Pino Palmieri, il suo storico fondatore e presidente, scomparso recentemente all’età di 74 anni. In oltre trent’anni di attività, Palmieri ha impresso un segno indelebile, diventando un punto di riferimento per tutta la cittadinanza.



Abbiamo raggiunto il portavoce della sezione locale, Dario Chiodi, che tiene a ricordare innanzitutto come: "Tutto inizia nel 1987, quando in un bar il carissimo dottor Palmieri con il signor Carlo Corsini prendeva la decisione di fondare una delegazione della Croce Rossa Italiana nella città di Bra".



Ottenendo parere favorevole, fonda così la sezione locale, che continua a operare tuttora: "Il cammino fin qui percorso è stato lungo, pieno di ostacoli ma anche di grandi soddisfazioni. Nel giro di pochissimi anni abbiamo raggiunto la completa autonomia, grazie al passaggio prima da delegazione a sottocomitato, per poi diventare, con le successive modifiche degli Statuti, un comitato locale, che si contraddistingue anche fuori dal territorio braidese. Lo spirito di volontarietà, uno dei sette principi fondamentali sui quali la Croce Rossa basa le sue attività a livello internazionale, è stato per il dottor Palmieri sempre motivo di orgoglio proprio perché il comitato braidese poggia la sua attività solo ed esclusivamente su personale volontario".



Anche l’attuale sede locale, in piazza Giolitti, è frutto della volontà di Palmieri, in unione con quella di Domenico Dogliani: qui dal 2003 i volontari possono svolgere la loro attività in ambienti confortevoli ed ergonomici. Per quanto riguarda i servizi, i numeri sono notevoli: ben 5000 all'anno di cui ben 2900 svolti nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Conclude Chiodi: "A Palmieri va tutta la nostra gratitudine per averci donato la sua umanità e la sua intelligenza che anche in altri ambiti è stata messa sempre al servizio delle persone che hanno bisogno".