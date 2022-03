Fonti di Vinadio chiede l'utilizzo di altre due sorgenti, i cittadini: "Più acqua significa più camion e più traffico in valle"

Una raccolta firme rivolta ai residenti di ogni singolo paese della valle Stura, inviata con email a tutti i comuni della valle Stura da Borgo ad Argentera. Il Miunicipio di Borgo ha esposto la petizione nei suoi spazi. Poi è esposta in qualche esercizio commerciale della valle, da Aisone a Gaiola a Demonte. E' stata lanciata dal basso e si tratta di una petizione che vede al centro l'annosa situazione della viabilità in valle Stura e in particolare a Demonte. I cittadini chiedono di partecipare alla valutazione di impatto ambientale in merito alla richiesta avanzata dalla ditta Fonti di Vinadio spa di ottenere la concessione mineraria di altre due sorgenti di acqua minerale a Riofreddo di Vinadio.

"Chiediamo che venga rispettato il diritto ad essere ascoltati in virtù di quanto previsto dall’art.14 comma 1 della Legge regione Piemonte del 14/12/1998 n°40 (partecipazione alle disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Ormai è notoria la situazione di assoluta criticità e insostenibilità ambientale della viabilità sulla S.S. n°21 del Colle della Maddalena. Abbiamo saputo che è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio di valutazione di impatto ambientale dell’ente Provincia di Cuneo il documento (rubricato al registro provinciale al n°1079 del 15/04/2020) di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) del “progetto di realizzazione di n°2 nuove opere di captazione acqua minerale e opere complementari nel vallone di Riofreddo a Vinadio” proposto della Fonti di Vinadio spa (acqua S.Anna): all’interno dello studio preliminare i consulenti delle Fonti di Vinadio spa hanno sostanzialmente sostenuto che tali “opere e captazioni non comporteranno un aumento del carico produttivo dello stabilimento e avranno un impatto irrilevante sulle viabilità” della valle.

Eppure nei recenti mesi di luglio 2021 e agosto 2021 l’amministratore delegato delle Fonti di Vinadio spa dott.Alberto Bertone ha rilasciato plurime interviste a quotidiani nazionali all’interno delle quali ha dichiarato l’intenzione di voler raddoppiare l’attuale produzione di 1,5 MILIARDI di bottiglie annue e di voler raggiungere i 3 - 3,5 MILIARDI di bottiglie confezionate e trasportate all’anno. La domanda ovvia che sorge è come farebbero a trasportare tutte quelle bottiglie senza ulteriormente aggravare la situazione arci-critica della viabilità in valle Stura a valle di Vinadio: non essendoci alternative di trasporto, a un raddoppio della produzione sarà inevitabile un raddoppio dell’attuale abnorme numero di mezzi pesanti circolanti sulla S.S.

Pertanto con questa nostra missiva chiediamo di avere “voce in capitolo” e di essere ammessi alla Conferenza dei Servizi nella prossima fase di “Valutazione di impatto ambientale” del summenzionato progetto quali portatori di interesse (stakeholder) che vedono leso il loro diritto alla salute e al loro diritto alla casa come sentenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, perché di questo di tratta: l’abnorme traffico non è un semplice fastidio o disagio come spesso e in modo semplicistico e riduttivo viene classificato, ma un serio RISCHIO alla diritto alla salute e all’incolumità fisica di chi abita nei centri storici dei paesi attraversati dai TIR e di chi viaggia sulla statale".