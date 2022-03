Garessio, un paese che viaggia tra sentimenti, colori e tradizioni, anche su Instagram

Scatti ed emozioni garessine. Così il Comune ha deciso di continuare a promuovere il territorio, incentivando anche le proprie potenzialità turistiche e condividendole sui social.

E' nata in questi giorni la pagina Instagram di Garessio, che sarà affidata a due giovani: Michele Odda e Terese Masetti, che già curano con precisione e passione altri progetti social dedicati alla Val Tanaro.

"Siamo di fronte ad una ulteriore nuova sfida" - dicono Michele Odda e Teresa Masetti - questa volta giocheremo in casa sempre con grande voglia, spirito e determinazione nel cercare di proiettare la Val Tanaro in un'ottica turistica social. Un enorme grazie va a Paola Gula e Paola Carrara, assessori del Comune di Garessio, per credere i noi e per averci dato questa possibilità! La nuova pagina di Instagram rappresenta un tassello importante anche in vista degli eventi a cui stiamo lavorando e che abbiamo in programma per questa estate. Per rimanere informati sulle iniziative di Garessio, vi chiediamo di iniziare a seguirci sotto il nome "garessio_", e se non l'avete ancora fatto, anche su Facebook al nome "Comune di Garessio".