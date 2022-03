Monforte d'Alba piange la scomparsa di Massimo Conterno

«Massimo ci mancherà molto. Personalmente lo conoscevo fin da quando giocavano a calcio insieme nei Barolo Boys, e tutti i ragazzi sono profondamente dispiaciuti per la sua scomparsa. È sempre stato una persona affabile, con cui si poteva dialogare e scherzare. Un amico che se ne va, un concittadino che lascerà un grande vuoto in una comunità nella quale è stato molto presente. Lo ricorderemo guardando le sue amate vigne, la sua vera passione».



Con queste parole addolorate il sindaco Livio Genesio esprime il cordoglio dell’intera cittadinanza di Monforte d’Alba per la prematura scomparsa di Massimo Conterno, 49 anni, rinvenuto nella serata di ieri (10marzo) a causa di un improvviso malore. Agricoltore animato da una grande passione per la viticoltura, che esercitava anche nelle cantine della zona, è stato trovato ormai privo di vita nella sua abitazione di frazione Pensoglio.



A piangerlo il fratello Luca e la cognata Simona. Giovedì 10 marzo, alle 20,30, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Monforte, dove venerdì 11 marzo, alle ore 15, è previsto il funerale. Si unirà spiritualmente ai genitori – il padre, mancato quando Massimo era ancora adolescente, mentre risale a 7 anni fa la scomparsa della madre – nel cimitero del paese.