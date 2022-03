"Palazzo Chiodo? Senza un investitore è preferibile resti pubblico"

“Senza un soggetto privato che compra e restaura, un immobile di questo tipo è preferibile che resti pubblico”: come lui stesso ha fatto presente si tratta di un’opinione personale quella di Mauro Mantelli, assessore del Comune di Cuneo. Una dichiarazione – fatta dai banchi del consiglio comunale - che stride rispetto al dato di fatto che l’immobile sia ormai da anni tra quelli soggetti ad alienazione.



Sul futuro della struttura si è parlato grazie a un’interpellanza della consigliera Laura Menardi. Che ne ha ripercorso la storia: il palazzo è entrato nel patrimonio nel 2006 dopo un’acquisizione di 2,4 milioni di euro e dal 2015 il Comune ha acquisito la completa disponibilità a seguito del decesso della baronessa Maria Alberto Chiodo Ronchetto Silvana. Prima proposta, scartata, quella di ampliamento della biblioteca civica.



“Dopo anni di incuria e atti vandalici – ha detto la consigliera – si sta provando a venderlo. Questa è cattiva gestione del patrimonio pubblico messa a sistema, si è acquistato un immobile di pregio architettonico per poi ridurlo al disagio e quindi poterlo considerare materia di svendita”. Per Menardi l’immobile ha un valore e un’importanza unica, e meriterebbe che la giunta decidesse di ristrutturarlo per farlo diventare “museo di se stesso”.



L’assessore ha quindi sottolineato come il recupero per mano pubblica – attualmente senza fondi, però – sia necessario e auspicabile: “La parte residenziale del palazzo potrebbe ospitare alloggi dedicati agli studenti universitari, perché una città ‘con l’università’ è diversa da quello che Cuneo vorrebbe essere, cioè ‘una città universitaria’. La parte più antica danneggiata da un incendio, invece, merita di essere recuperata”.



Mantelli ha poi rifiutato le accuse di incuria verso l’amministrazione: “Non siamo disattenti alla cultura e al patrimonio della città – ha concluso - . Stiamo per fare una nuova biblioteca all’interno di Palazzo Santa Croce, che porterà 15 milioni di euro di finanziamento”.