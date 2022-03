Quattro panchine rosse per l'Unione Mondolè contro la violenza sulle donne

Quattro panchine rosse per combattere la violenza sulle donne, per abbattere il muro del silenzio che avvolge, ancora troppo spesso, le loro storie.

A ricordarla con affetto è stata l'assessore Erica Basso , con cui era diventata amica durante le vacanza estive: "Chi le ha fatto questo continua a vivere, come se niente fosse, Martina invece una vita non l'ha più. E non possiamo tollerare che, ogni giorno, ci siano persone che dicono, di fronte a una violenza, 'se l'è cercata', non deve più esistere".

La serata è stata scandita da alcune letture tratte da "Ferite a morte" di Serena Dandini, intervallate dalle coreografie dei ballerini e delle insegnanti della scuola di danza "Gravity".

“La presenza attiva degli uomini in ogni tappa di questo percorso – ha spiegato Lina Simonetti, segretario dei Pensionati Cisl cuneesi ed “anima” del progetto– costituisce il valore aggiunto insieme al coinvolgimento delle scuole. La violenza di genere non è un problema solo delle donne ma riguarda anche, se non soprattutto, gli uomini. E poi, vanno sensibilizzati i giovani. E’ in giovane età che ci si forma in modo più profondo. Per noi donne questa battaglia, che combattiamo da troppo tempo da sole, potrà vedere una svolta positiva solo dando agli uomini un ruolo attivo in questo percorso culturale e formando le giovani generazioni al rispetto come valore universale”.

Nel corso della serata è intervenuta anche Giuliana Turco del centro di ascolto l'Orecchio di Venere, il Centro di Ascolto “L’Orecchio di Venere”, realtà operativa del Comitato CRI di Mondovì “che offre accoglienza, ascolto, orientamento e sostegno a tutte le persone (donne, bambini, anziani, uomini) che attraversano un momento di disagio e confusione legati a fenomeni di violenza Il centro opera in sinergia con i Servizi Sociali e Sanitari, con le Forze dell’Ordine e con le Associazioni di Volontariato e fa parte della rete provinciale antiviolenza con un numero attivo 24 ore su 24.

“La panchina – ha commentato Adriano Bertolino, presidente Unione Mondolè - posta nel territorio del Comune rappresenta quel posto occupato da una donna che adesso non c’è più perché portata via dalla violenza. So che quest’iniziativa viene seguita anche da altri Comuni e mi auguro che tante altre Amministrazioni facciano lo stesso".