Per il recupero di villa Invernizzi il Comune attende (ancora) la ridefinizione della convenzione

Sul fronte di villa Invernizzi a Cuneo, per ora, niente di nuovo: l’amministrazione comunale continua a considerarla strategica e a programmarne il recupero, ma si attende la ridiscussione della convenzione con le società Porta Rossa ed Edil Gm srl (quando il Comune potrebbe diventare proprietario anche del 10% che attualmente non possiede).



A riportare attenzione sul tema è stata un’interpellanza di Cuneo per i Beni Comuni, presentata da Luciana Toselli. Al centro lo stato di abbandono e incuria dell’immobile e quello di grave carenza igienica e di seria pericolosità strutturale relativa al tetto ligneo. L’intenzione dell’amministrazione rispetto alla struttura in stile liberty- negli anni della Resistenza sede del comando partigiano cittadino e, poi, del Cnl - era in origine l’abbattimento, scongiurato nel 2011 dall’apposizione del vincolo da parte della Sovrintendenza.



L’assessore Luca Serale si è occupato della risposta, specificando come in questa situazione – fino alla cessione delle aree - la manutenzione dell’immobile risulti a carico delle due società. Che recentemente si sono rese protagoniste di un radicale intervento sul verde dell’area, che ne ha cambiato completamente il volto e la forma.



“Non cambiamo idea rispetto a quanto sempre stabilito, per noi villa Invernizzi è strategica – ha aggiunto - , ma prima di procedere al recupero dobbiamo necessariamente ridiscutere la convenzione”.