Per lavori sulla tubazione, scoperchiato il bealotas di via Brard a Peveragno

Per la prima volta da cinquant'anni è stato scoperchiato il torrente tombinato del bealotas di via Brard a Peveragno. La ragione, necessarie attività di controllo e riqualificazione dopo le piene dell'anno scorso, quando l'acqua aveva quasi scavalcato nella strada.

A seguito dell'apertura si è scoperto il crollo di parte della tubazione. Sono state quindi realizzate scogliere di contenimento e allargate le sezioni di passaggio dell'acqua. In via Pontetto e via Vocaturo, nell'ambito dei medesimi controlli, sono stati condotti lavori per la raccolta delle acque meteoriche.

L'intervento ha avuto un costo di 62.000 euro, coperti da fondi Ato.