Sindaco e titolari della Falci di Dronero in un tavolo di confronto: "Auspichiamo di trovare un accordo"

L'amministrazione comunale, che aveva dichiarato la propria disponibilità nell'ascoltare le parti ha incontato ieri, nella Sala del Consiglio del Comune di Dronero, i titolari di Falci Andrea Romano e Paolo Crivellari; per il comune di Dronero erano presenti il sindaco Mauro Astesano e il vice-sindaco Mauro Arnaudo.

“Sono lieto di questo incontro nel quale i proprietari di Falci, che ringrazio per la disponibilità, hanno espresso le proprie posizioni circa la situazione aziendale e anche in merito a una situazione internazionale che sta mettendo a dura prova il mondo imprenditoriale e manifatturiero." - ha detto il sindaco di Dronero Mauro Astesano - "Ascoltare le parti ha significato, per noi, comprendere meglio il contesto. Nell'incontro di oggi abbiamo ridadito, anche ai titolari di Falci, la nostra disponibilità ad agevolare il confronto tra le parti pur sapendo che altri possano essere i tavoli in grado di agevolare imprenditorialmente soluzioni per il bene dell'azienda e dei lavoratori e anche di Dronero. L'auscipio è che possa essere trovato, velocemente, un accordo."