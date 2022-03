Abbecedario: nelle librerie il nuovo libro di Beppe Ghisolfi

D. È in libreria e su Amazon il nuovo libro di Beppe Ghisolfi: “Abbecedario. Le parole dell’economia. Professor Ghisolfi, siamo al sesto volume?

R. Sì. Questa è la mia sesta opera, dedicata ai ragazzi della scuola media e a chi non sa nulla di economia. È un dizionario dei termini, in ordine alfabetico, scritto con un linguaggio molto semplice.

D. Ma si riescono a spiegare ai ragazzi termini come “inflazione“ e “deficit“?

R. Sì. Se si usa un linguaggio adeguato si può spiegare tutto. D’altra parte occorre proprio cominciare dagli studenti. In quanto ad educazione finanziaria siamo uno dei Paesi più arretrati. La materia è obbligatoria in 25 Stati americani ed in molti europei. In Giappone si fanno addirittura corsi anche per gli adulti. Da noi aspettiamo ancora la legge.

D. Perché è importante l’educazione finanziaria?

R. Per tante ragioni. Prima di tutto per comprendere la realtà che ci circonda. Poi per difendere i nostri risparmi ed essere più consapevoli nelle scelte economiche.

D.Qual è il significato di “Abbecedario”?

R. È un’introduzione all’economia. Prima occorre conoscere a perfezione il significato dei termini, poi si procede. Senza queste conoscenze oggi non si va da nessuna parte. Agli studenti che incontro spesso dico sempre : “ Ricordati che anche se Tu non ti occupi di economia, lei, negli anni, si occuperà di Te“

D. Il suo editore è sempre Aragno, perché?

R. La casa editrice Aragno è una delle più prestigiose in Italia. Il dottor Nino Aragno è un intellettuale raffinato che ha compreso da subito l’importanza di diffondere la cultura finanziaria che lui conosce perfettamente. L’intero catalogo “Aragno“ è una ricchezza per tutti noi ed io sono orgoglioso di farne parte con i miei libri.