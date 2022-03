Le persone che si interessano alle caldaie a condensazione Beretta devono sapere che è un'ottima idea Infatti sono consigliate sia in Italia che in Europa ma anche da qualunque tecnico che magari ha già aggiustato la nostra caldaia vecchia nella nostra abitazione.

I motivi per i quali questi dispositivi di riscaldamento a marchio Beretta sono consigliati sono veramente tanti e in primis il fatto che si tratta di un grande leader nel settore e soprattutto perché tipologia a condensazione risulta molto tecnologica e all'avanguardia rispetto a quelle tradizionali e ci riferiamo cioè alle Vecchie caldaie a camera stagna che a volte ancora possiamo ritrovare all'interno di alcune condomini e abitazioni ma non vengono più prodotte quantomeno non all'interno dell'Europa.

Infatti potrebbe essere che ce ne sono alcune in alcuni magazzini di alcune aziende fuori Italia però secondo gli esperti non è consigliabile acquistarle e installarle perché hanno tanti vantaggi rispetto appunto alla caldaia condensazione.

In quanto quest'ultima si fa preferire in quante mette una quantità minore di fumi tossici e ci riferiamo a quelli che poi vanno a innalzare il livello di anidride carbonica nell'aria e ci riferiamo quindi a quelle che sono le principali sostanze responsabili del riscaldamento globale.

Quindi si sta parlando della tematica ecologica che specialmente in questo momento storico va presa molto sul serio e non è un caso che la caldaia a condensazione dovrà essere revisionata per ricevere l’ attestazione chiamata bollino blu e che vada ad attestare che il dispositivo funziona perfettamente dopo che è stata fatta un'analisi accurata dei fumi di combustione,

La questione seria perché nel caso in cui il dispositivo non possiede il bollino blu che è obbligatorio può essere sottoposto ad una sanzione la persona che ha la responsabilità di gestire la questione.

Anche perché teniamo presente che è un'ottima idea controllare i valori dei fumi della combustione in quanto rappresentano dei dati molto importanti per comprendere se la caldaia in generale funziona bene, è efficiente e se consumi sono alti perché si andrà così a risparmiare sul prezzo del combustibile

Altri vantaggi di questa tipologia di caldaia

Innanzitutto diciamo che puntare su Beretta significa puntare sulla qualità e quindi anche se si andrà a fare un investimento più alto all'inizio sia ottimizzare sia perché si avrà un dispositivo che durerà tanto tempo e sia perché si avranno a disposizione centri di assistenza è tutta Italia che si occupa di supportare il cliente in caso di necessità relativamente alla manutenzione straordinaria e anche per tutti gli interventi di manutenzione periodica e revisioni di cui parlavamo prima che riportano il bollino blu.

Inoltre come dicevamo prima la caldaia a condensazione è conveniente perché si possono recuperare i fumi e trasformarli condensa la quale può essere recuperata e rimessa in circolazione all'interno del prodotto sotto forma di una nuova energia.

Questo consentirà Di ottimizzare i processi andando a risparmiare almeno il 30% rispetto a quello che è si spende a va con la caldaia a camera stagna e quindi significa che nel giro di 10 anni risparmierà una somma notevole